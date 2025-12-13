Sanremo Carlo Conti | Festival 2027? Io sempre a disposizione della Rai

Carlo Conti rinnova il suo impegno per il Festival di Sanremo, sottolineando la disponibilità a collaborare con la Rai anche per le future edizioni. In un'intervista, il conduttore evidenzia la fiducia e la stima reciproca, confermando la sua apertura a continuation e nuove sfide nel prestigioso evento musicale.

“Se la Rai mi ha chiesto di rimanere anche per le edizioni successive? L’azienda mi dimostra fiducia e stima tutti i giorni ed è pronta a qualsiasi mia decisione. Credo, mi pare di capirlo anche dall’affetto che ogni giorno mi dimostra tutta l’azienda. Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto “. Lo ha detto Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, in programma domani in prima serata su Rai1. “Come reagisco a indiscrezioni su ritorno di Amadeus dal 2027? Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Lapresse.it

“Le polemiche sul cast? È normale, se no non sarebbe Sanremo. Stockholma, Moslehi e Rey al Prima Festival. Gazzoli co-conduttore per i Giovani”: così Carlo Conti - Conti rivela il cast del Prima Festival e le altre novità di Sanremo 2025, con Savino al Dopofestival e Battaglia al Suzuki Stage ... ilfattoquotidiano.it