Il Canto della Poesia dell’Accademia Filarmonica | Valerio Borgioni e Simone Salvina

Sabato 7 marzo l’Accademia Filarmonica di Bologna ha portato in scena un nuovo appuntamento di “Il Canto della Poesia”. Sul palco della storica Sala Mozart, Valerio Borgioni, tenore, e Simone Salvina al pianoforte hanno dato vita a un concerto che ha coinvolto il pubblico presente. La serata si è svolta nella cornice di Palazzo Carrati, dove si alternano da tempo eventi dedicati alla musica e alla poesia.

Sabato 7 marzo prosegue la rassegna de “Il Canto della Poesia” dell’Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto del duo composto da Valerio Borgioni, tenore, e Simone Salvina al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su IlCanto Della Poesia “Il Canto della Poesia”: Lucio Gallo e Amedeo Salvato Accademia Filarmonica: in concerto il famoso pianista Andrea Lucchesini Sabato 7 febbraio alle 18, al Palacultura Antonello di Messina, l’Accademia Filarmonica ospita il famoso pianista Andrea Lucchesini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su IlCanto Della Poesia Argomenti discussi: #Mappe. Scrittura a mano di poesia su mura d’interni; Gaia Matteini si racconta: Il canto è parte di me, Symphonia una famiglia. Che passione la poesia; SOUL 2026, Mistero, il canto del mondo; Il canto dell’abecedario. Quando la poesia sudcoreana torna a cantare (e perché il K-pop c’entra più di quanto sembri)Intervista esclusiva al professor Choi Dongho: dalla poesia coreana al MIT di Boston, una riflessione sul ritorno della parola come canto, sul K-pop come sintomo culturale e sul futuro umano nell’era ... panorama.it ’Il canto delle cose’ Brancale presenta le sue poesieIncontro con l'autore Michele Brancale per la presentazione del libro di poesie bilingue The Singing of Things al Circolo Arci di Bivigliano. Traduzione di Irene Marchegiani, introduzione di Plinio ... lanazione.it Nadir Garofalo, noto Direttore d’Orchestra e Compositore, è stato nominato Accademico ad Honorem dalla rinomata Accademia Filarmonica di Bologna, una delle istituzioni musicali più antiche e prestigiose d’Europa. Il riconoscimento rappresenta un importa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.