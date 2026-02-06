Il Canto della Poesia | Lucio Gallo e Amedeo Salvato

Sabato 21 marzo l’Accademia Filarmonica di Bologna ospita il concerto di Lucio Gallo e Amedeo Salvato. Il duo si esibisce nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati, dove si svolge la rassegna “Il Canto della Poesia”. Gallo, baritono, e Salvato, al pianoforte, portano in scena un appuntamento musicale che richiama appassionati di musica e poesia nella cornice di un luogo ricco di storia.

Sabato 21 marzo prosegue la rassegna de “Il Canto della Poesia” dell’Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto del duo composto da Lucio Gallo, baritono, e Amedeo Salvato al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Il Canto della Poesia Il jazz incontra la poesia. Un omaggio a Lucio Dalla Il jazz incontra la poesia in un omaggio a Lucio Dalla, interpretato dal Gruppo dei 10, noto anche come ‘Lilli e il vagabondo’. Fossombrone ko. Castelfidardo, la prima ha il canto del Gallo Nel match tra Castelfidardo e Fossombrone, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 1-0. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Il Canto della Poesia Argomenti discussi: #Mappe. Scrittura a mano di poesia su mura d’interni; Gaia Matteini si racconta: Il canto è parte di me, Symphonia una famiglia. Che passione la poesia; SOUL 2026, Mistero, il canto del mondo; Il canto dell’abecedario. Quando la poesia sudcoreana torna a cantare (e perché il K-pop c’entra più di quanto sembri)Intervista esclusiva al professor Choi Dongho: dalla poesia coreana al MIT di Boston, una riflessione sul ritorno della parola come canto, sul K-pop come sintomo culturale e sul futuro umano nell’era ... panorama.it ’Il canto delle cose’ Brancale presenta le sue poesieIncontro con l'autore Michele Brancale per la presentazione del libro di poesie bilingue The Singing of Things al Circolo Arci di Bivigliano. Traduzione di Irene Marchegiani, introduzione di Plinio ... lanazione.it Lucio Gallo - Sharpless / "Madama Butterfly" Bayerische Staatsoper January 31, 2026 https://www.staatsoper.de/en/productions/madama-butterfly facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.