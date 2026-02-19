L’elicottero all’alba sorvola Ostia | maxi blitz antidroga tra piazza Gasparri e i Lotti

Alle prime luci dell’alba, un elicottero sorvola Ostia, dove i carabinieri conducono un blitz contro il traffico di droga tra piazza Gasparri e i Lotti. L’intervento mira a smantellare un giro illecito che operava nelle zone più frequentate del quartiere. Decine di militari sono impegnati in perquisizioni e controlli nelle case e nei locali pubblici. La presenza dell’elicottero ha creato scompiglio tra i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fermare i sospetti coinvolti. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Ostia, 19 febbraio 2026 – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'ampia operazione dei carabinieri della Compagnia di Ostia sul litorale romano. L'attività si concentra nelle aree di piazza Gasparri e dei cosiddetti "Lotti", con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati e il contrasto allo spaccio di stupefacenti. L'intervento rientra nelle direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il dispositivo vede l'impiego di numerosi militari e mezzi specializzati. L'operazione è condotta con il supporto delle API, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.