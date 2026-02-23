Max Pezzali | un 2026 su di giri
Max Pezzali ha annunciato che il 2026 sarà un anno intenso, grazie a nuovi album, concerti esclusivi e date in diversi paesi. La decisione di concentrarsi su diversi progetti deriva dal grande successo ottenuto con le ultime uscite musicali. L’artista ha già pianificato numeri uno in classifica e collaborazioni con artisti internazionali. Al centro di questa stagione ricca di novità, Pezzali si prepara a sorprendere i fan con concerti in grandi arene.
foto di Michele Piazza MILANO – Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per Max Pezzali, che torna protagonista con un calendario fitto di progetti discografici, show unici e tournée internazionali. Dopo il successo degli ultimi live e l’affetto costante di un pubblico che continua a crescere, l’artista rilancia con un programma ambizioso che attraversa mare, Europa, stadi e palasport, consolidando un legame generazionale che non conosce battute d’arresto. Si parte dal 24 al 28 febbraio a Sanremo con Max Forever The Party Boat, una serie di performance speciali a bordo della nave Costa Toscana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
