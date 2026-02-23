Max Pezzali | un 2026 su di giri

Max Pezzali ha annunciato che il 2026 sarà un anno intenso, grazie a nuovi album, concerti esclusivi e date in diversi paesi. La decisione di concentrarsi su diversi progetti deriva dal grande successo ottenuto con le ultime uscite musicali. L’artista ha già pianificato numeri uno in classifica e collaborazioni con artisti internazionali. Al centro di questa stagione ricca di novità, Pezzali si prepara a sorprendere i fan con concerti in grandi arene.