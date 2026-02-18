Sanremo 2026 il Festival conquista il mare | Max Pezzali protagonista su Costa Toscana

Max Pezzali ha attirato l’attenzione del pubblico a Sanremo 2026, grazie alla sua esibizione sulla nave Costa Toscana. La famosa crociera si trasforma in un palco mobile, offrendo spettacoli dal vivo durante cinque serate consecutive. Durante l’evento, il cantante ha coinvolto gli spettatori con le sue canzoni più amate, mentre il mare fa da sfondo. La nave si ferma in diverse località lungo la costa, creando un’atmosfera unica e innovativa.

Costa Toscana diventa palcoscenico galleggiante con Max Pezzali protagonista di cinque serate esclusive. Dalla Baia di Sanremo al Teatro Ariston, la musica italiana traccia nuove rotte tra terra e mare. La nave ammiraglia ancorata nella Città dei Fiori. Quando il Festival sbarca sul mare, Sanremo cambia volto. Dal 22 al 28 febbraio la Baia di Sanremo ospiterà Costa Toscana, nave ammiraglia che per il quinto anno consecutivo consolida la partnership tra Costa Crociere e la kermesse musicale più seguita d'Italia. Non semplice presenza scenografica, ma un vero e proprio palcoscenico parallelo dove la tradizione del Festival incontra l'innovazione del viaggio.