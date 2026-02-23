Mauro Guerra condannato l' Enpa non incasserà il rimborso | Non eravamo più tra le parti civili

Mauro Guerra ha ricevuto una condanna definitiva, perché è stato ritenuto responsabile di un episodio. L'Enpa, che aveva partecipato come parte civile, ha deciso di non richiedere il risarcimento, perché non si trova più tra le parti coinvolte nel procedimento. La decisione si basa sulla revoca della sua posizione nel processo. La vicenda si conclude con questa scelta, lasciando aperta la questione dei risarcimenti non richiesti.

L'associazione animalista precisa la propria posizione al termine del processo, con la sentenza di condanna che ha disposto una serie di risarcimenti alle parti civili Arriva la sentenza di condanna, ma l'associazione non incasserà il risarcimento previsto per le parti civili. L'Enpa di Ravenna interviene a seguito dell'esito del processo a Mauro Guerra, conclusosi il 18 febbraio al Tribunale di Ravenna con una condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex veterinario di Sant'Antonio. "Vogliamo precisare che l’Enpa non incasserà né la provvisionale di 5.000 euro, né le spese legali liquidate, perché in data 12 maggio 2023 si era deciso di revocare la costituzione di parte civile in precedenza depositata". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

