Chiara Petrolini lo scontro tra i periti sullo stato dissociativo l' ira delle parti civili e le amiche in lacrime Come sta andando il processo

Chiara Petrolini non testimonierà, almeno per ora, nel processo che la vede imputata per il duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa, ad un anno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Petrolini, lo scontro tra i periti sullo «stato dissociativo», l'ira delle parti civili e le amiche in lacrime. Come sta andando il processo

Processo Chiara Petrolini, in aula psichiatri e amiche: una quinta udienza tra perizie opposte e lacrime - facebook.com Vai su Facebook

#chiara petrolini, parlano le amiche: «Prima del secondo parto abbiamo fumato erba e bevuto. Mai notata la pancia, nemmeno quando era nuda in... Vai su X

Chiara Petrolini e i neonati sepolti, l’amica racconta le ore prima del parto: “Abbiamo fumato marijuana, bevuto birra e un po’ di grappa” - La testimonianza: “Dice che per lei i bambini erano nati morti, non ha rivelato a nessuno della gravidanza per paura del giudizio”. Riporta msn.com

L'amica di Chiara Petrolini: 'Lei dice che i bimbi nacquero morti' - E' ripreso in Corte d'assise a Parma il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne, imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa, ad un ... Riporta ansa.it

“Chiara Petrolini non è inferma di mente”: la perizia dello psichiatra - Il professionista è stato ingaggiato come consulente di parte civile dai legali dell'ex fidanzato della ragazza e padre dei piccoli ... dire.it scrive

Chiara Petrolini processo, psichiatra “Povertà interiore ma non ha disturbi”/ Medico legale “Figli nati vivi” - Chiara Petrolini processo, la consulenza psichiatrica conferma che è capace di intendere e volere. Lo riporta ilsussidiario.net

Chiara Petrolini, la psicoterapeuta del Racis: “C’è serialità”. Il fidanzato: “Mai sospettato fosse incinta” - Parla di “omicidi a escalation asimetrica” e “serialità” la colonnella Anna Bonifazi psicoterapeuta, responsabile sezione psicologia e criminologia del Racis dei carabinieri, nella sua deposizione nel ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Chiara Petrolini, «vista dall'esterno è un modellino»: per gli psichiatri non è malata, ma «in lei c’è poco di vivo» - È il ritratto di Chiara Petrolini che emerge dalle perizie psichiatriche: in aula, al processo a carico della 22enne di Vignale di ... Come scrive vanityfair.it