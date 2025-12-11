Processo Satnam bis ammesse tutte le parti civili

Nuova udienza nel processo Satnam bis, che coinvolge Renzo e Antonello Lovato, accusati di sfruttamento dei braccianti nell'azienda di Borgo Santa Maria. Durante l'udienza, sono state ammesse tutte le parti civili coinvolte, proseguendo il procedimento legale avviato per fare luce sulle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda.

