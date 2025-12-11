Processo Satnam bis ammesse tutte le parti civili
Nuova udienza nel processo Satnam bis, che coinvolge Renzo e Antonello Lovato, accusati di sfruttamento dei braccianti nell'azienda di Borgo Santa Maria. Durante l'udienza, sono state ammesse tutte le parti civili coinvolte, proseguendo il procedimento legale avviato per fare luce sulle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda.
Nuova udienza nell'ambito del processo che vede come imputati Renzo e Antonello Lovato, padre e figlio, per l'inchiesta legata alle condizioni di sfruttamento dei braccianti all'interno dell'azienda di Borgo Santa Maria.Ieri si è tornati in aula in Tribunale a Latina davanti al Trapuzzano.
Udienza del processo per la morte di Satnam, Lovato: "Ho perso la testa, ero nel panico. Non ho ragionato..."
Processo Satnam bis, Antonello Lovato chiede i domiciliari, il padre gli obblighi di firma - Ammesse tutte le parti civili nel processo Satnam bis ripreso oggi pomeriggio in Tribunale a Latina davanti al giudice Clara Trapuzzano Molinaro che vede imputati gli imprenditori Renzo e Antonello Lo ...
A Latina nuova udienza nel processo per Caporalato dopo la morte di Satnam Singh - Il Comune del capoluogo pontino ammesso come parte civile anche nel filone principale sul decesso del bracciante indiano ...