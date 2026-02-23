Fao il governo candida Maurizio Martina come direttore generale Il Pd | Nome di grande valore

Il governo ha presentato la candidatura di Maurizio Martina come direttore generale della Fao, motivata dalla sua esperienza nel settore agricolo. Il ministro degli Esteri ha annunciato la scelta durante un punto stampa a Bruxelles, sottolineando l'importanza di avere un rappresentante italiano in questa posizione. Martina ha già ricoperto ruoli di rilievo nel settore e la sua candidatura ha ricevuto il sostegno del Partito Democratico. La decisione apre una nuova fase per le relazioni internazionali italiane.

© Lapresse.it - Fao, il governo candida Maurizio Martina come direttore generale. Il Pd: “Nome di grande valore”

“L’Italia ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao “. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa assieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, prima dei Consigli Esteri e Agripesca a Bruxelles. “Grazie al collega Antonio Tajani che annuncia la candidatura di Maurizio Martina per l’Italia come possibile direttore generale della Fao. Oggi all’AgriFish presenteremo la sua candidatura, ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto a altre posizioni altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it Tajani, governo candida Martina alla guida della FaoTajani ha annunciato che il governo italiano ha scelto di sostenere Maurizio Martina come candidato alla guida della Fao, motivando la scelta con la sua esperienza nel settore agricolo. L’Italia candida Martina alla guida della FaoIl governo italiano ha deciso di sostenere la candidatura di Maurizio Martina per assumere la guida della Fao, l’organizzazione internazionale con sede a Roma dedicata alla sicurezza alimentare e all’agricoltura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: FAO, Tajani: Il governo candida Martina a direttore generale. L’Italia candida Martina alla guida della FaoIl governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao, cioè l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che dal 1951 ha peraltro sede a Roma. L ... msn.com Fao, Tajani: Italia candida Maurizio Martina alla guida(Adnkronos) - L'Italia ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao. Lo annuncia a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il governo italiano ... msn.com "Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao". Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles. #ANSA - facebook.com facebook #Fao, #Tajani e #Lollobrigida: Italia candiderà Maurizio #Martina alla guida della FAO. VIDEO @Antonio_Tajani @ItalyMFA @FrancescoLollo1 @SocialMasaf @maumartina @FAO agricolae.eu/fao-tajani-e-l… x.com