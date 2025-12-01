Maturità 2026 | domanda candidati esterni entro il 12 dicembre 4 discipline scelte entro il 31 gennaio LO SPECIALE
Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola secondaria di II grado, che interessano ogni anno circa 500.000 studenti ma che sono anche guardati con attenzione da famiglia e società in generale per l'importanza che il traguardo assume. Ecco le novità del Decreto Scuola n. 1272025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025. L'articolo Maturità 2026: domanda candidati esterni entro il 12 dicembre. 4 discipline scelte entro il 31 gennaio LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Torna la Maturità! Dal 2026 nuove regole per prove e commissioni. Tutti i dettagli in 60 secondi! #Maturità2026 #EsameDiStato #Scuola #Studenti - facebook.com Vai su Facebook
Maturità 2026: le scadenze per domanda e la tassa d’esame - Domande, scadenze e pagamento della tassa: la guida completa per i candidati esterni alla Maturità 2026, con tutte le informazioni utili per iscriversi ... Si legge su catania.liveuniversity.it
Maturità 2026: domande candidati esterni entro il 12 dicembre. Come pagare la tassa d’esame - Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso nei giorni scorsi la nota che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione all’Esame di Stato 2025/2026, valide per candi ... orizzontescuola.it scrive
Maturità 2026, domande candidati entro il 12 dicembre. Frequenza, Invalsi, voto di comportamento: tutti i requisiti richiesti - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota con le indicazioni operative per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Maturità 2026. Segnala orizzontescuola.it