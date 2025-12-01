Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola secondaria di II grado, che interessano ogni anno circa 500.000 studenti ma che sono anche guardati con attenzione da famiglia e società in generale per l'importanza che il traguardo assume. Ecco le novità del Decreto Scuola n. 1272025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025. L'articolo Maturità 2026: domanda candidati esterni entro il 12 dicembre. 4 discipline scelte entro il 31 gennaio LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it