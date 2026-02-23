Mattarella a Niscemi | 5 km di frana e la speranza tra le macerie

Sulla strada tra Niscemi e Gela, una frana di cinque chilometri ha bloccato il traffico e creato gravi disagi. Sergio Mattarella ha raggiunto la zona per valutare di persona i danni e incontrare le persone colpite. La presenza del presidente serve a portare attenzione alle difficoltà quotidiane dei residenti e alle operazioni di messa in sicurezza. La visita si conclude con l’impegno a intervenire rapidamente sulle infrastrutture danneggiate.

La visita di Mattarella a Niscemi: un viaggio tra emergenza e speranza. Il presidente della, Sergio Mattarella, ha visitato oggi Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per fare il punto sulla situazione dopo la frana che ha colpito la zona. Accolto dal sindaco Massimiliano Conti, Mattarella ha sorvolato in elicottero l’area della frana lunga cinque chilometri e ha effettuato un sopralluogo nella cosiddetta zona rossa con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Durante la visita, il capo dello Stato ha incontrato gli alunni e la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo G. Verga, che attualmente ospita alcune classi dell’Istituto comprensivo a indirizzo musicale M. 🔗 Leggi su Ameve.eu Mattarella a Niscemi: speranza tra le macerie, il presidente incontraSergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo una frana che ha causato danni a molte abitazioni. Mattarella a Niscemi per la frana: la visita che riporta lo Stato tra le case colpiteSergio Mattarella visita Niscemi dopo una frana che ha danneggiato alcune case e interrotto le attività quotidiane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Mattarella a Niscemi, sopralluogo nella zona rossa e incontro con gli studenti; Mattarella, tutti i motivi del primo blitz al Csm: Tra le istituzioni serve vicendevole rispetto. Qui per la prima volta in 11 anni; Tiene due gattopardi africani in casa, la Cassazione li confisca; Meloni: Giuste parole Mattarella su Csm. Referendum? Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango. Mattarella in visita a Niscemi, Ci siamo e stiamo lavorandoNISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Niscemi, accolto dal sindaco ... iltempo.it Mattarella a Niscemi, sopralluogo nella zona rossa e incontro con gli studentiNISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Niscemi. Dopo un sorvolo in elicottero sulla zona del centro nisseno colpito dalla frana lunga 5 ... msn.com Visita a sorpresa di #Mattarella a #Niscemi: "Sono venuto per dirvi che il sostegno per voi si mantiene alto". Dopo aver sorvolato l'area in elicottero il capo dello Stato ha fatto una passeggiata in Paese e parlato con gli abitanti x.com Il Fatto Quotidiano. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato a Niscemi, il paese nisseno sconvolto dalla frana. Mattarella ha prima sorvolato la frana e poi ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezion - facebook.com facebook