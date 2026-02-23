Mattarella a Niscemi | speranza tra le macerie il presidente incontra

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo una frana che ha causato danni a molte abitazioni. La sua visita mira a portare vicinanza alle persone colpite e a valutare i danni subiti. Durante l’incontro, ha ascoltato le testimonianze dei residenti e ha promesso interventi concreti. La presenza del presidente ha portato una nota di speranza tra le case danneggiate e le strade interrotte. La visita si è conclusa con un messaggio di solidarietà.

Il presidente della, Sergio Mattarella, ha visitato Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per incontrare i cittadini colpiti da una frana. Durante la visita, ha espresso solidarietà e impegno per il sostegno alla comunità, incontrando anche studenti in una scuola temporanea. La sua presenza ha portato speranza e serenità tra la popolazione, mostrando che lo Stato non ha dimenticato le loro difficoltà. Un viaggio tra le macerie: la vicinanza del presidente. Il sole di febbraio illuminava le strade di Niscemi quando l'elicottero del presidente Sergio Mattarella ha sorvolato il cielo della provincia di Caltanissetta.