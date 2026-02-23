Mattarella a Niscemi per la frana | la visita che riporta lo Stato tra le case colpite

Sergio Mattarella visita Niscemi dopo una frana che ha danneggiato alcune case e interrotto le attività quotidiane. La causa è una forte pioggia che ha indebolito il terreno, provocando il crollo di un costone roccioso. La visita mira a mostrare vicinanza ai residenti e a verificare di persona gli interventi di ripristino. La presenza del presidente si inserisce in un momento di emergenza locale. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi, dove nei giorni scorsi una frana ha colpito parte del territorio creando apprensione tra i residenti e costringendo le autorità locali a interventi urgenti di messa in sicurezza. La visita, confermata da ambienti istituzionali, precede l'impegno già previsto nel pomeriggio a Palermo, dove il Capo dello Stato parteciperà alla IX Giornata dell'orgoglio dell'appartenenza all'Avvocatura e dell'accoglienza dei giovani. Ma è la tappa nel centro del Calatino ad assumere oggi il significato più immediato e concreto, perché riporta l'attenzione nazionale su una comunità che sta vivendo ore di preoccupazione e di attesa per l'evoluzione del quadro tecnico.