Mattarella a Niscemi | Non lasceremo soli i colpiti dalle frane

Il presidente Mattarella visita Niscemi dopo che le recenti frane hanno causato danni alle abitazioni. La causa principale è stata l'intensa pioggia che ha aggravato la situazione. Durante l'incontro con i residenti, ascolta le loro difficoltà e promette di mettere in campo risorse per aiutare la comunità. La visita si conclude con un messaggio di vicinanza e solidarietà alle persone colpite, mentre le operazioni di messa in sicurezza continuano.

Sommario: Il presidente Mattarella visita Niscemi, accolto da applausi e grida di incoraggiamento. Promette sostegno alla comunità colpita da frane. Niscemi, 23 febbraio 2026 — Il presidente della, Sergio Mattarella, ha fatto oggi una visita simbolica a Niscemi, in Sicilia, dove è stato accolto da applausi scroscianti e grida di incoraggiamento da parte dei cittadini. La sua presenza ha rappresentato un segnale concreto di vicinanza alle comunità locali, duramente colpite da recenti frane che hanno causato gravi danni. Durante il suo sopralluogo, Mattarella ha incontrato alcuni residenti, tra cui l’architetto Roberto Palumbo, che ha perso la casa a causa della frana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Non lasceremo soli i dipendenti della KME"Il Comune di Barga interviene per difendere i dipendenti della KME.

Un ponte di solidarietà da Faenza a Niscemi: tecnici dell'Unione a supporto della città devastata dalle franeUn intervento di solidarietà da Faenza a Niscemi nasce dall’esigenza di aiutare una comunità colpita da una grande frana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Sergio Mattarella a Niscemi, un mese dopo la frana: 1.500 sfollati; Referendum giustizia, Meloni: Giuste le parole di Mattarella, c'è chi vuole trasformare il referendum in una lotta nel fango; Frana di Niscemi, recuperata la croce crollata; Meloni: Giuste parole Mattarella su Csm. Referendum? Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango.

Niscemi, Mattarella nella zona rossa della frana: Non vi dimentichiamoPresidente, non si dimentichi di noi. È il grido che si alza dalla piazza principale di Niscemi, il paese ferito dalla frana che un mese fa ha trascinato a valle case e divorato strade. tp24.it

Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello StatoVisita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi (Caltanissetta). Il capo dello Stato ha prima sorvolato, a bordo di un elicottero, la zona ... adnkronos.com

Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, si è recato a #Niscemi accolto da un lungo applauso dei cittadini: "Presidente non si dimentichi di noi" Prima di atterrate all'eliporto del paese Mattarella ha sorvolato l'area interessata della frana. Il Cap - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #23febbraio #Mattarella #Niscemi #Rogoredo #Ucraina #Russoa #Kiev #Mosca #Odessa #Zaporizhzhia #Orban #Oman #Usa #Iran #Trump #Teheran #Messico #Dazi #UE #Tajani #Olimpiadi x.com