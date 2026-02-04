Non lasceremo soli i dipendenti della KME

Il Comune di Barga interviene per difendere i dipendenti della KME. Dopo le preoccupazioni espresse dal sindacato UILM e dal suo rappresentante Giacomo Saisi, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che non lascerà soli i lavoratori. La crisi del mercato del rame ha bloccato la ripresa della produzione, e ora si cerca una soluzione concreta per tutelare i posti di lavoro.

BARGA Il Comune di Barga interviene sulla vicenda KME e sul grido di allarme lanciato dal sindacato della UILM, con il suo segretario per l'area nord Toscana, Giacomo Saisi, per la profonda crisi del mercato del rame che non permette la ripartenza della produzione. E con l'azienda che è stata costretta a ricorrere nuovamente agi ammortizzatori sociali; oltretutto con rischi concreti anche per questi strumenti - visto che la disponibilità di ammortizzatori sociali per l'azienda è quasi esaurita, avendo già utilizzato, negli ultimi cinque anni, circa trenta dei trentasei mesi massimi previsti dalla legge -.

