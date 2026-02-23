Mattarella a Niscemi | Lavoriamo insieme

Il presidente della Repubblica ha visitato Niscemi a causa dei danni causati dalle frane di gennaio. Durante la visita, ha incontrato i residenti e i volontari che si sono impegnati per riparare le strade e le abitazioni danneggiate. La presenza del presidente ha portato attenzione alle difficoltà del territorio e alla necessità di interventi concreti. La visita si è conclusa con un appello a lavorare insieme per ricostruire il paese.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Niscemi, il comune del Nisseno gravemente colpito dai movimenti franosi dello scorso gennaio. Una visita decisa per esprimere la vicinanza delle istituzioni a una comunità che conta circa 1.500 persone sgomberate lungo la cosiddetta " zona rossa ". L'agenda del Capo dello Stato, definita dalle autorità locali come breve ma intensa, si è aperta con un sorvolo in elicottero sull'area del dissesto per osservare l'entità dei danni. Successivamente, il Presidente ha raggiunto la piazza principale, sede del Municipio, dove ha incontrato i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile impegnati nella gestione dell' emergenza.