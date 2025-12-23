L’invito del sindaco Fabio | Lavoriamo insieme per l’amore della città

Il sindaco Fabio invita la comunità a collaborare per il bene della città. L’appello sottolinea l’importanza di lavorare insieme, condividendo obiettivi e superando le divisioni. Solo unendo le forze e costruendo ponti possiamo affrontare le sfide e raggiungere risultati concreti, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà tra cittadini. L’unione è la chiave per un futuro migliore e più coeso.

È un appello a "lavorare insieme", a perseguire "obiettivi comuni con chi ci sta accanto. Quando siamo riusciti a fare qualcosa di buono, è perché siamo riusciti a costruire ponti e superare barriere, senza rinchiudersi nella propria posizione". Il sindaco Nicoletta Fabio, nei tradizionali auguri natalizi con le autorità cittadine nella sala del Mappamondo, rilancia l'invito a condividere il percorso nel nome dell'"amore per la città": davanti a sé ha le autorità civili e militari, i rappresentanti del mondo del lavoro, quelli dei popoli delle Contrade. "Siamo tutti qui – ha detto il sindaco Fabio – uniti dall'affetto per Siena, condiviso anche da parte di chi è di passaggio.

