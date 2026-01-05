Delcy Rodriguez, nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela, si rivolge a Donald Trump invitandolo a collaborare. La sua proposta punta a instaurare un rapporto basato sul rispetto reciproco, promuovendo pace e dialogo tra i due Paesi. Questa apertura rappresenta un passo verso una possibile collaborazione internazionale, sottolineando l’importanza di un approccio dialogante in un momento di cambiamenti politici.

9.00 Nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro, Delcy Rodriguez si è rivolta al presidente Usa Trump, invitandolo a "lavorare insieme" per un rapporto rispettoso tra i due Paesi, caratterizzato da "pace e dialogo". Rodriguez ha lanciato l'appello dopo aver presieduto la sua prima riunione di governo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venezuela, Rodriguez a Trump: Llavoriamo insieme per la pace e il dialogo'; Trump: “Abbiamo noi il controllo del Venezuela. Anche Cuba sta per cadere”; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «RODRIGUEZ A TRUMP, 'LAVORIAMO INSIEME PER LA PACE E IL DIALOGO'; Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Il presidente Usa: “Accesso totale al petrolio”.

Rodriguez a Trump, 'lavoriamo insieme per la pace e il dialogo' - Nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump invitandolo a "lavorare insi ... msn.com