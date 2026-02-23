Mattarella a Niscemi il sorvolo sulla frana e il sopralluogo nella zona rossa Agli abitanti | So che è difficile Noi ci siamo

Sergio Mattarella visita Niscemi, dopo che una frana ha danneggiato diverse abitazioni e bloccato le strade principali. La causa principale è stata il maltempo che ha aggravato la situazione del terreno già fragile. Il presidente ha sorvolato la zona col drone, osservando da vicino i danni. Poi ha incontrato alcuni residenti, ascoltando le loro preoccupazioni e promuovendo interventi di emergenza. La visita si è concentrata sulle risposte immediate alle criticità della zona.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato a Niscemi, il paese nisseno sconvolto dalla frana. Mattarella ha prima sorvolato la frana e poi ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dal sindaco Massimiliano Conti. Al suo arrivo nella piazza di Niscemi è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini presenti, che gli hanno chiesto di non essere dimenticati. Il capo dello Stato si è soffermato a parlare con alcuni residenti e a stretto la mano a tante persone. “Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi” ha detto Mattarella all’architetto Roberto Palumbo che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Frana Niscemi, sindaco agli abitanti: “Rispettate i divieti di accesso nella zona rossa”Il sindaco di Niscemi invita gli abitanti a rispettare i divieti di accesso alla zona rossa colpita dalla frana. Frana Niscemi, Meloni in sopralluogo nella zona rossaGiorgia Meloni si trova a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dalla frana causata dal ciclone Harry, che ha provocato danni a molte case e strade. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sergio Mattarella a Niscemi, un mese dopo la frana: 1.500 sfollati; Mattarella a Niscemi sorvola area interessata dalla frana; Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 16 febbraio 2026; Monito di Mattarella: le altre istituzioni rispettino il Csm. Mattarella a Niscemi, accolto da un lungo applauso. Per il capo dello Stato sorvolo in elicottero e sopralluogo nella zona rossaIl presidente della Repubblica nella piazza principale per incontrare le forze dell’ordine. Poi andrà nella scuola che ospita i bambini sfollati ... quotidiano.net Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello StatoPalermo, 23 feb. (Adnkronos) - Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi ... iltempo.it Il Presidente della Repubblica #Mattarella è arrivato in tarda mattinata a #Niscemi, in #Sicilia. Per il Capo dello Stato prima il sorvolo sul paese colpito dalla frana, poi un rapido sopralluogo nella zona rossa assieme al responsabile della Protezione Civile Cicil - facebook.com facebook Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto a Niscemi, dove è arrivato per visitare le aree colpite dalla grande frana che ha costretto all’evacuazione di molte famiglie x.com