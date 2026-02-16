Frana Niscemi Meloni in sopralluogo nella zona rossa

Giorgia Meloni si trova a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dalla frana causata dal ciclone Harry, che ha provocato danni a molte case e strade. La presidente del Consiglio ha voluto verificare di persona la situazione dopo il crollo di alcune pareti e il rischio di ulteriori smottamenti. Questa visita arriva a poche settimane dalla sua prima visita nella zona, il 28 gennaio scorso.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. La premier è accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Meloni sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta dove lo scorso 25 gennaio si è verificata una frana di grandi dimensioni a ridosso della parte sud del centro abitato che ha determinato l'immediata evacuazione della popolazione residente nell'area.