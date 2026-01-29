Frana Niscemi sindaco agli abitanti | Rispettate i divieti di accesso nella zona rossa

Il sindaco di Niscemi invita gli abitanti a rispettare i divieti di accesso alla zona rossa colpita dalla frana. In un appello diretto, chiede di non entrare nella zona interdetta, sottolineando che il rispetto delle regole è fondamentale per la sicurezza di tutti. La situazione resta critica e le autorità continuano a monitorare gli interventi di messa in sicurezza.

(Adnkronos) – "La zona rossa deve essere rispettata. L'accesso è interdetto. Vi prego di attenervi al divieto. L'accesso è permesso solo con l'accompagnamento dei vigili del fuoco". Lo ha detto, in una diretta social notturna, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti che invita i cittadini a non superare la zona rossa interdetta dopo la frana di domenica. "L'istituzione della zona rossa troverà una sua definizione all'esito della ricostruzione tecnico-scientifica – ha aggiunto – vi invito a rispettare i divieti di accesso. Le procedure sono in capo al corpo dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Frana Niscemi

La recente frana a Niscemi ha causato danni a diverse abitazioni.

La recente frana a Niscemi ha portato a un sorvolo della zona rossa da parte della Protezione civile.

Ultime notizie su Frana Niscemi

Frana a Niscemi, il sindaco agli abitanti: State a casaE' una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case. E oggi state a casa. Così, in una diretta social, il ... adnkronos.com

Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamento ... tg24.sky.it

FRANE E DISSESTO La frana di Niscemi ha riacceso i riflettori su una questione che non è mai davvero sparita: il dissesto idrogeologico. Non è un’emergenza improvvisa, ma un problema strutturale che torna a farsi sentire ogni volta che il territorio cede. Ne - facebook.com facebook

#Frana #Niscemi, per supportare le attività di soccorso dei #vigilidelfuoco, gli esperti in topografia del Corpo nazionale hanno realizzato un'importante analisi visiva: una GIF animata che mette a confronto la situazione PRIMA e DOPO l'evento, utilizzando imm x.com