Mastantuono fin qui al Real Madrid un flop da 63 milioni di euro Incide meno di Ceballos e Valverde

Franco Mastantuono non sta vivendo un inizio facile al Real Madrid. Arrivato con grandi aspettative e un investimento di 63 milioni di euro, il diciottenne attaccante non riesce ancora a incidere come sperava la società. Finora, il suo rendimento è inferiore a quello di Ceballos e Valverde, e in Spagna non mancano le critiche. La piazza si aspetta di vedere presto miglioramenti, ma per ora Mastantuono fatica a trovare spazio e fiducia in campo.

Dalla Spagna critiche per Franco Mastantuono, diciottenne attaccante del Real non in grado per ora di fare la differenza nonostante il costo del suo cartellino sia stato più che esoso nel mercato estivo scorso. L'attaccante ha una partecipazione alle realizzazioni del Real Madrid che è la più bassa di tutta la squadra, anche inferiore a Valverde e Ceballos. Franco Mastantuono, l'attaccante del Real Madrid che crea meno occasioni e partecipa al minor numero di gol (Paìs). Ne scrive così El Paìs: " Sotto la guida di Arbeloa, il giocatore mancino, per il quale il club ha pagato al River Plate 63,2 milioni di euro, è partito titolare nelle ultime quattro partite, una posizione che aveva perso durante le fasi finali della gestione di Xabi Alonso.

