Calcio Napoli suggestione Mastantuono | il talento del Real Madrid intriga per gennaio

Il mercato del Calcio Napoli si anima con l’ipotesi di un possibile prestito del fantasista argentino del Real Madrid, Mastantuono. La suggestione, ancora tutta da confermare, suscita interesse ma si presenta come una pista complessa da percorrere. La società valuta attentamente le opportunità di rafforzamento, mantenendo un approccio sobrio e prudente in vista delle prossime settimane di mercato.

