Massimo Lopez e la telefonata che allunga la vita | cosa ci fa di nuovo lo spot della SIP anni ’90 in TV?

Massimo Lopez torna in TV con uno spot degli anni ’90 che richiama un vecchio jingle telefonico. La causa di questa scelta è la volontà di rivivere un ricordo affettuoso degli anni passati, coinvolgendo il pubblico con un’immagine famigliare. Lo spot, trasmesso su diverse reti, mostra Lopez che recita una frase iconica, accompagnata da un’immagine di un telefono a disco. La scena suscita nostalgia e curiosità tra gli spettatori più giovani.

Chi ha acceso la televisione nella serata di ieri ha vissuto un piccolo salto nel tempo (piacevole). Su Rai, Mediaset e altre reti generaliste è ricomparso un volto inconfondibile: Massimo Lopez, non quello attuale intrappolato davanti a un plotone di esecuzione in un fortino desertico. Trent’anni dopo, lo spot SIP del 1994 con il celebre claim “Una telefonata allunga la vita” è tornato in onda, e il web ha perso la testa. Per capire perché quella pubblicità ha fatto storia, bisogna tornare all’Italia del 1994. La SIP, Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni, allora unico operatore telefonico del Paese, affidò la regia del suo spot all’agenzia Armando Testa e al compianto regista Alessandro d’Alatri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia

