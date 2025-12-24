L’emittente russa RT (ex Russia Today ) ha “festeggiato” il Natale mandando in onda uno spot che prende in giro l’Europa, elencando tutti i problemi che affliggono il Vecchio Continente – dall’immigrazione incontrollata al caro bollette – e individuando ironicamente Vladimir Putin come causa per ogni disagio. Nel frattempo la propaganda russa di RT persevera nel creare video epici che poi, puntualmente, le si ritorceranno contro. Tipo quello del criceto. E niente, risate assicurate per un altro quinquennio. Grazie di esistere. pic.twitter.compHmwHhPJbU — Lunacharsky (@silupescu) December 23, 2025 Nello spot dell’emittente, finanziata direttamente dal Cremlino tramite l’agenzia statale Ria Novosti, trovano spazio (realizzati con l’intelligenza artificiale) anche Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky, quest’ultimo in versione Babbo Natale con i colori ucraini: la presidente della Commissione europea spiega che se i burocrati non danno tregua alle famiglie la colpa è, ovviamente, di Putin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo spot di Natale della tv russa che prende in giro l’Europa

Leggi anche: “Bollette alte? Colpa di Putin”: lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa

Leggi anche: “Tutta colpa di Putin”, lo spot della tv russa sfotte l’Europa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Russia, lo spot che prende in giro gli Europei: «Bollette troppo alte? È tutta colpa di Putin»; Lo spot della tv russa prende in giro l'Europa: Il Natale va male? È tutta colpa di Putin!; Lo spot della tv russa prende in giro l'Europa: Il Natale va male? E' tutta colpa di Putin!; Lo spot di Natale di Poste Italiane commuove il web: il video è virale.

“Bollette alte? Colpa di Putin”: lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa - Tra bollette troppo care, spesa alimentare e tasse impossibili, gli europei "danno la colpa a Putin" ... msn.com