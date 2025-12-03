Sono 150 anni che ve lo racconto è sempre la stessa storia | lo spot di Iginio Massari per il suo panettone fa discutere

C’è chi lo ha definito cringe e chi lo ha apostrofato come antico. Lo spot di Iginio Massari sul panettone è una delle pubblicità natalizie più chiacchierate del momento. Il famoso pasticcere ha deciso di sponsorizzare il prodotto con i tipici colori del Natale: l’oro, il rosso e il bianco. L’effetto del video è patinato, come se il team pubblicitario che segue il signor Massari avesse optato per uno degli effetti di Instagram che pialla il viso e toglie tutte quelle caratteristiche talvolta definite “imperfezioni”. Iginio indossa i panni del protagonista delle feste: mastro-Babbo Natale. Il pasticcere è vestito di rosso e, al posto della barba bianca, il tocco candido arriva dai capelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono 150 anni che ve lo racconto, è sempre la stessa storia”: lo spot di Iginio Massari per il suo panettone fa discutere

