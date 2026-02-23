Massimo Giletti cancellato a sorpresa da Rai 3 | la colpa è anche di Fabrizio Corona?

Massimo Giletti viene rimosso improvvisamente da Rai 3, e la causa sembra collegata anche alle polemiche generate da Fabrizio Corona. La decisione arriva dopo una puntata che ha suscitato molte reazioni, portando alla sospensione anticipata del programma. Secondo fonti interne, i costi non sono l’unico motivo, ma anche le tensioni nate durante la trasmissione hanno contribuito alla scelta. La questione rimane aperta e suscita molte discussioni.

Il talk del lunedì su Rai 3 rischia lo stop prima della fine. La spiegazione ufficiale parla di costi, ma tra voci e retroscena emerge il peso di una puntata che avrebbe scatenato forti reazioni. Dopo l'addio burrascoso a La7 e la chiusura di Non è l'Arena, Massimo Giletti è tornato 'a casa' in Rai con un programma di approfondimento giornalistico su Rai 3, collocato nel delicato prime time del lunedì. L'obiettivo era ambizioso: riportare l'inchiesta pura e il talk di confronto in una serata già affollata, basti pensare alla concorrenza di Quarta Repubblica su Rete 4. Ora però sembra che la Rai abbia deciso di chiudere anticipatamente il programma, ma la motivazione non convince. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Massimo Giletti trascina il Brasiliano in tribunale dopo le allusioni di incontri sessuali con Fabrizio CoronaMassimo Giletti ha deciso di portare in tribunale il Brasiliano dopo le accuse pubblicate sui social.

Barbara D’Urso fuori dalla TV? Fabrizio Corona dà la colpa a Maria De Filippi e Marina Berlusconi#Barbara-D’Urso-Fuori-Dalla-TV || La recente puntata di Falsissimo, condotta da Fabrizio Corona, ha rivelato possibili motivi dietro l’allontanamento di Barbara D’Urso dalla televisione, con riferimenti alle dinamiche tra le principali figure di Cologno Monzese.

CASO SIGNORINI: FURIA MEDIASET CONTRO LA RAI PER LO SPAZIO CONCESSO A FABRIZIO CORONA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Massimo Giletti furioso a Processo al 90°: Io con certa gente non parlo, poi lascia lo studio. Cosa è successo; Garlasco in TV, parla il giudice che scagionò Stasi: Entrò nel mio studio, mi disse che era in imbarazzo, ecco perché; Conferenza Gilletti interrotta: Problemi di budget.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il cugino Meneguzzi attaccano Massimo Giletti: Dice solo bugieEmanuela Orlandi, il fratello Pietro e il cugino Meneguzzi si scagliano contro Massimo Giletti e lo accusano di dire bugie ... virgilio.it

Firenze, Giletti escluso dalle parti civili nel processo a BaiardoFIRENZE – Istanza tardiva, perciò non può costituirsi parte civile il giornalista Massimo Giletti al processo contro Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna (Novara) legato ai fratelli Graviano, accu ... livesicilia.it

Fanpage.it - La Rai chiude Lo stato delle cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti su Rai3. Nonostante gli ottimi ascolti realizzati fino a oggi, la trasmissione chiude i battenti a causa di un curioso “esaurimento del budget” - facebook.com facebook

Finiti i soldi. "Lo stato delle cose" di Massimo Giletti verso la chiusura x.com