La recente puntata di Falsissimo, condotta da Fabrizio Corona, ha rivelato possibili motivi dietro l’allontanamento di Barbara D’Urso dalla televisione, con riferimenti alle dinamiche tra le principali figure di Cologno Monzese. L’episodio mette in luce i retroscena e le tensioni tra i protagonisti del panorama televisivo italiano, offrendo uno sguardo sulle alleanze e sui cambiamenti in atto nel settore.

La puntata di ieri di Falsissimo, di Fabrizio Corona, ha toccato gli equilibri di potere tra le grandi protagoniste del palinsesto di Cologno Monzese, svelando i presunti retroscena che avrebbero portato al brusco allontanamento di Barbara D’Urso e al successivo blocco di ogni sua trattativa con la tv di Stato. “Tra Maria De Filippi e Barbara c’erano stati problemi dietro le quinte. Maria De Filippi c’entra con il suo licenziamento: le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata”, spiega l’ex re dei paparazzi. Aggiungendo che Barbara D’Urso avrebbe fatto firmare agli ospiti dei suoi programmi “liberatorie con penali altissime per far sì che non si parlasse di Maria De Filippi “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso fuori dalla TV? Fabrizio Corona dà la colpa a Maria De Filippi e Marina Berlusconi

Approfondimenti su Barbara D’Urso Fuori Dalla TV

#Barbara-D’Urso-Fuori-Dalla-TV || L'addio di Barbara D’Urso alla televisione italiana ha suscitato diverse interpretazioni.

#Barbara-D’Urso- Corona || Questa notizia svela dettagli sulle tensioni di Barbara D’Urso con Mediaset, rivelate da Fabrizio Corona.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Barbara D’Urso Fuori Dalla TV

Argomenti discussi: Marysthell Polanco: Belén e D’Urso fuori da Mediaset a causa di una persona, i figli di Berlusconi non c’entrano; Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, retroscena shock sul loro addio a Mediaset; Mediaset, chi ha fatto fuori Belén e Barbara d’Urso? L’ombra di una figura potente dietro gli addii; Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno litigato? Dopo Ballando l'intesa tra i due è finita.

Barbara D’Urso fuori dalla TV: Corona tira in ballo Maria De Filippi e Marina BerlusconiNella puntata di Falsissimo, Corona torna a parlare dell'addio di Barbara D'Urso alla TV, chiamando in causa vecchi dissapori con Maria De Filippi e un veto mai confermato di Marina Berlusconi. movieplayer.it

Mediaset, chi ha fatto fuori Belén e Barbara d’Urso? L’ombra di una figura potente dietro gli addiiMarysthell Polanco rilancia un retroscena sugli addii di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso da Mediaset: non sarebbe stata una scelta dei Berlusconi, ma di una persona molto influente. gay.it

Un risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione ad una intervista apparsa su 'https://pulse.ly/s0d8ckq7gn' a u - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com