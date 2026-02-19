Massimo Giletti trascina il Brasiliano in tribunale dopo le allusioni di incontri sessuali con Fabrizio Corona
Massimo Giletti ha deciso di portare in tribunale il Brasiliano dopo le accuse pubblicate sui social. L'influencer romano ha insinuato incontri sessuali tra il conduttore e Fabrizio Corona, creando un caso di diffamazione aggravata. Giletti ha presentato una querela per tutelare la sua reputazione e mettere fine alle voci infondate. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social, dove le dichiarazioni del Brasiliano hanno generato molte reazioni. La causa si svolgerà nei prossimi mesi, mentre le parti si preparano a testimoniare.
Il caso Signorini e la denuncia di Falsissimo. Fabrizio Corona in Tribunale a Milano per l’interrogatorio: “Parlerò dopo”Fabrizio Corona si è presentato oggi a Milano per l'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, relativa alla denuncia di Alfonso Signorini.
Fabrizio Corona e le accuse sul «sistema Signorini» per andare in Tv: le chat e le ombre sui ricatti sessuali. «Tutto in mano agli avvocati»Fabrizio Corona ha sollevato accuse riguardanti un presunto «sistema Signorini» per accedere alle trasmissioni televisive, evidenziando chat e sospetti di ricatti sessuali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
