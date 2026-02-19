Massimo Giletti trascina il Brasiliano in tribunale dopo le allusioni di incontri sessuali con Fabrizio Corona

Massimo Giletti ha deciso di portare in tribunale il Brasiliano dopo le accuse pubblicate sui social. L'influencer romano ha insinuato incontri sessuali tra il conduttore e Fabrizio Corona, creando un caso di diffamazione aggravata. Giletti ha presentato una querela per tutelare la sua reputazione e mettere fine alle voci infondate. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social, dove le dichiarazioni del Brasiliano hanno generato molte reazioni. La causa si svolgerà nei prossimi mesi, mentre le parti si preparano a testimoniare.