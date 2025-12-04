Riciclo della plastica | responsabilità e innovazione

Dal rifiuto alla risorsa: come cambia la percezione della plastica. Il riciclo della plastica sta cambiando profondamente la percezione collettiva del materiale più discusso degli ultimi decenni. Le riflessioni di Tiziano Andreini, CEO di Alpla Italia, aiutano a comprendere perché oggi la plastica non possa più essere demonizzata, ma gestita con intelligenza. Ogni anno in Europa vengono prodotte 100 miliardi di borse di plastica, molte delle quali finiscono nei mari. Solo meno del 30% entra realmente in un ciclo di riciclo, mentre il resto si disperde o finisce in discarica. Secondo lo studio Science Advances, entro il 2050 supereremo i 25. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Riciclo della plastica: responsabilità e innovazione

