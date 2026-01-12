Nicolais | Prodi ' profondamente addolorato Paese perde punto di riferimento'

Luigi Nicolais, figura di rilievo nel panorama scientifico e istituzionale italiano, è recentemente scomparso. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il Paese, che perde un punto di riferimento importante. Prodi, tra gli altri, ha espresso profondo dolore per questa perdita, sottolineando il ruolo di Nicolais come figura stimata e rispettata nel suo settore.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Luigi Nicolais a cui ero legato da sentimenti di vero affetto. Il nostro è stato sempre un rapporto di stima e di autentica amicizia che ci ha uniti in passato e che è rimasto vivo nel tempo". Lo dice Romano Prodi. "Oggi il nostro Paese ha perso uno scienziato autorevole, una figura di riferimento per tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale e un politico capace che ha dedicato tutta la sua vita all'innovazione e al progresso. Il mio pensiero più affettuoso è per la sua famiglia e per i tanti che gli hanno voluto bene", conclude Prodi.

Il governatore M5s ricicla il Prodi bis: Mastella, Nicolais e Pecoraro Scanio - Il fatto è che nessuno vuole scendere e, come spesso capita in politica, i posti non sono sufficienti. ilgiornale.it

Lutto a #Napoli per la morte di Gino Nicolais, scomparso oggi all’età di 83 anni. Figura poliedrica, ingegnere, accademico e politico, Nicolais ha rappresentato un ponte tra ricerca scientifica e istituzioni pubbliche, incarnando con autorevolezza l’importanza de - facebook.com facebook

