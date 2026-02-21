Questo è il momento perfetto per passare ad un taglio lob

Recentemente, molte persone scelgono di cambiare look e optano per il taglio lob, un taglio che si trova tra il lungo e il bob. La decisione deriva dalla voglia di avere una chioma facile da gestire ma allo stesso tempo elegante. Molti parrucchieri segnalano un aumento di richieste di questa lunghezza, che permette di sperimentare senza rinunciare alla praticità. Sempre più clienti mostrano interesse verso questa soluzione versatile e moderna.

Ne troppo corti, ne troppo lunghi. Su questo ci viene in soccorso il taglio lob, l'unione di long e bob. Come dice la parola stessa, è quella via di mezzo tra un bob (un caschetto) e un taglio più lungo. E ora che si avvicina la bella stagione e le giornate si stanno finalmente allungando, la voglia di tagliare i capelli aumenta (ma andate sempre da un parrucchiere!). Il taglio lob, cos'è e perché conquista tutti. Si tratta chiaramente di una versione più morbida del bob. Ed è un taglio di transizione: una volta accertato che su Lily Collins il bob ha un effetto diverso, il lob ci permette di capire cosa vogliamo fare in attesa che ricrescano i capelli.

Hailey Bieber ci dà un taglio per il 2026: per lei un nuovo lobHailey Bieber si prepara al 2026 con un nuovo look: un lob cortissimo che segna un cambio di stile.

Lob asimettrico, il taglio di capelli intramontabile ruba la scena a tutti. A chi sta bene e come curarloIl lob asimmetrico è un taglio di capelli versatile e senza tempo, che si adatta a diverse forme del viso e stili personali.

