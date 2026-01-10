Lo schianto e una vita spezzata Addio Emanuele dipendente Atm | Cordoglio e vicinanza alla famiglia

L’incidente che ha coinvolto Emanuele, dipendente Atm, ha causato una perdita tragica. Sul luogo della tragedia, si sono svolte le operazioni di soccorso: tra i resti dell’incidente si notano indumenti, sacchetti e le chiavi di casa, simboli di una vita interrotta. Un momento di grande dolore che ha colpito la comunità e la famiglia, chiamate a confrontarsi con questa dolorosa perdita.

Ai piedi del guardrail, fra strada e ciclabile, ciò che resta delle operazioni di soccorso, e della tragedia: indumenti tagliati, sacchetti, guanti di lattice, un mazzo di chiavi di casa rimasto tristemente sull'asfalto. Vicino, gli agenti della Polizia locale dell'Unione dei Comuni Adda Martesana, per ore impegnati ieri mattina a misurare, annotare, tracciare, alla ricerca di chiarezza sul drammatico investimento che l'altro pomeriggio, sulla provinciale 137 fra Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana, è costato la vita a Emanuele Visconti, ausiliario della sosta Atm di origine pugliese, 28 anni.

