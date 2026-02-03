Il lungomare diventa fiabesco per il Carnevale di Marina di Pisa

Domenica 8 febbraio il lungomare di Marina di Pisa si trasformerà in un mondo fiabesco. L’edizione 2026 del Carnevale porta allegria e colori, con un pomeriggio dedicato alle famiglie. L’evento sarà gratuito e si svolgerà dalle 15 alle 18. In caso di pioggia, la festa si sposterà al 22 febbraio. I bambini e gli adulti sono invitati a vivere una giornata di festa tra maschere, sfilate e tanta musica.

Il magico mondo delle fiabe sarà il tema dell'edizione 2026 del Carnevale di Marina di Pisa, in programma domenica 8 febbraio dalle 15 alle 18 con ingresso libero sul Lungomare di Marina di Pisa (in caso di maltempo la giornata sarà recuperata il 22 febbraio).

