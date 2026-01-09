Mare in burrasca a Marina di Pisa vento forte e raffiche sul lungomare

A Marina di Pisa, il mare si presenta in condizioni di forte burrasca con vento intenso e raffiche sul lungomare. Le onde sono alte e le condizioni climatiche sono difficili, ma al momento non si segnalano allagamenti o danni. La situazione richiede attenzione e precauzione per chi si trova nella zona, mentre le autorità monitorano costantemente l’evolversi del fenomeno.

Il mare agitato e le raffiche di vento interessano il litorale pisano. A Marina di Pisa onde alte e condizioni difficili lungo il lungomare, ma al momento non si registrano allagamenti o danni. Invito alla prudenza per cittadini e passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

