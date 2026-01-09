Mare in burrasca a Marina di Pisa vento forte e raffiche sul lungomare

A Marina di Pisa, il mare si presenta in condizioni di forte burrasca con vento intenso e raffiche sul lungomare. Le onde sono alte e le condizioni climatiche sono difficili, ma al momento non si segnalano allagamenti o danni. La situazione richiede attenzione e precauzione per chi si trova nella zona, mentre le autorità monitorano costantemente l’evolversi del fenomeno.

Pisa e Livorno unite... dal gelo. Il tradizionale tuffo dell’Epifania tra coraggio e tanta solidarietà - Oltre 150 impavidi hanno sfidato il maltempo per un bagno fuori stagione a Marina con l’Avis. msn.com

A Marina di Pisa torna il tuffo di befana per sensibilizzare alla donazione del sangue - L'iniziativa, che vede il 'gemellaggio' con gli Amici del Mare di Livorno, giunge alla sua diciottesima edizione. pisatoday.it

Passata la burrasca si torna al mare... buona domenica dal Médano - facebook.com facebook

