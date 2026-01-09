Mare in burrasca a Marina di Pisa vento forte e raffiche sul lungomare
A Marina di Pisa, il mare si presenta in condizioni di forte burrasca con vento intenso e raffiche sul lungomare. Le onde sono alte e le condizioni climatiche sono difficili, ma al momento non si segnalano allagamenti o danni. La situazione richiede attenzione e precauzione per chi si trova nella zona, mentre le autorità monitorano costantemente l’evolversi del fenomeno.
Il mare agitato e le raffiche di vento interessano il litorale pisano. A Marina di Pisa onde alte e condizioni difficili lungo il lungomare, ma al momento non si registrano allagamenti o danni. Invito alla prudenza per cittadini e passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Raffiche di vento e mare in burrasca: scatta la nuova allerta "gialla" in Puglia
Leggi anche: Natale con vento di burrasca forte: scenari, divieti e chiusure
A Marina di Pisa un tuffo in mare per salutare la Befana - A Pisa e Firenze rivive anche la "Befana del vigile urbano" ... intoscana.it
Pisa e Livorno unite... dal gelo. Il tradizionale tuffo dell’Epifania tra coraggio e tanta solidarietà - Oltre 150 impavidi hanno sfidato il maltempo per un bagno fuori stagione a Marina con l’Avis. msn.com
A Marina di Pisa torna il tuffo di befana per sensibilizzare alla donazione del sangue - L'iniziativa, che vede il 'gemellaggio' con gli Amici del Mare di Livorno, giunge alla sua diciottesima edizione. pisatoday.it
Passata la burrasca si torna al mare... buona domenica dal Médano - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.