Marco Masini a Torino | l’abbraccio con i fan in Piazza Castello per il nuovo album

Marco Masini ha incontrato i fan a Torino, portando entusiasmo in Piazza Castello per promuovere il suo nuovo album. La causa è il desiderio di condividere musica e emozioni con il pubblico, che ha accolto calorosamente il cantante. Centinaia di persone si sono radunate per ascoltare le sue canzoni dal vivo e scattare foto. L’evento ha creato un’atmosfera vibrante e coinvolgente, con i fan che hanno cantato insieme a lui.

Torino si prepara a riabbracciare una delle voci più amate della musica italiana. Mercoledì 11 marzo alle ore 18.00, il Mondadori Bookstore di Piazza Castello ospiterà Marco Masini per una delle tappe del suo instore tour. L'appuntamento sarà l'occasione per il pubblico torinese di incontrare l'artista e scoprire dal vivo il suo nuovo progetto discografico, "Perfetto Imperfetto", in uscita il prossimo 6 marzo. Il nuovo album, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini per Momy Records, segna il tredicesimo lavoro in studio del cantautore toscano e arriva a un anno e mezzo di distanza dal precedente "10 Amori".