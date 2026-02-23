Marchigiano insegue trombe d’aria | In Italia serve più consapevolezza

Francesco Gennari, un trentatreenne marchigiano, ha deciso di inseguire le trombe d’aria in Italia per motivi legati alla sicurezza e alla consapevolezza. Con l’obiettivo di studiare i fenomeni climatici estremi, si sposta spesso nelle zone più vulnerabili del Paese. La sua passione nasce dall’osservazione dei danni che questi eventi provocano e dalla volontà di contribuire alla prevenzione. Gennari si impegna a documentare ogni episodio, sperando di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il cacciatore di tempeste italiano. Francesco Gennari, un marchigiano di trentatré anni, ha una passione che lo distingue dalla maggior parte delle persone: insegue le trombe d'aria. Non è un hobby da weekend tranquillo, ma un'attività che richiede precisione, coraggio e una buona dose di adrenalina.