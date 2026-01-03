Pioggia grandine trombe d' aria | Genova città più colpita da eventi meteo estremi nel 2025 la mappa

Nel 2025, Genova si è distinta come la città italiana più colpita da eventi meteo estremi, tra cui pioggia intensa, grandinate e trombe d'aria. Questi eventi hanno evidenziato le vulnerabilità del territorio e l’importanza di monitorare e gestire i rischi legati ai cambiamenti climatici. La mappa degli incidenti meteo della città fornisce un quadro dettagliato di un anno caratterizzato da condizioni atmosferiche particolarmente estreme.

Tra le principali città italiane, Genova segna il record negativo per il maggior numero di eventi meteo estremi nel corso del 2025 appena trascorso. Anche a livello provinciale, il territorio della Città metropolitana di Genova è primo a livello nazionale.È il triste primato segnalato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

