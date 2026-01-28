Paolo Amato | Sull’intelligenza artificiale serve più consapevolezza AgID punta su sistemi sicuri
La discussione sull’intelligenza artificiale torna a tener banco, questa volta con l’intervento di Paolo Amato. L’esperto sottolinea l’importanza di aumentare la consapevolezza tra cittadini e aziende, perché conoscere bene i sistemi è fondamentale per usarli in modo sicuro. Nel frattempo, AgID si impegna a promuovere sistemi più sicuri, puntando sulla qualità e sulla protezione dei dati. La sfida ora è fare in modo che tutti capiscano i rischi e le opportunità di questa tecnologia in rapida evoluzione.
Divulgare in modo corretto e approfondito i temi legati all’intelligenza artificiale è oggi una necessità imprescindibile. Lo ha sottolineato Paolo Amato, funzionario dell’ Agenzia per l’Italia Digitale, intervenuto alla Camera dei Deputati durante la conferenza stampa “L’Intelligenza Artificiale come Arma: l’identikit della nuova minaccia digitale”, promossa su iniziativa dell’on. Alessandro Giglio Vigna e organizzata dall’ ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Secondo Amato, uno dei limiti più frequenti nel dibattito pubblico sull’AI è l’approccio superficiale con cui vengono trattate tematiche complesse e strategiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
