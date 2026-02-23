Mar-a-Lago ucciso un 21enne armato di fucile che si era introdotto nella residenza di Trump | sosteneva il presidente ma era ossessionato dagli Epstein Files

Un giovane di 21 anni è stato ucciso dal Secret Service dopo aver tentato di entrare armato nella residenza di Mar-a-Lago. La sua presenza ha destato attenzione perché sosteneva il presidente, ma mostrava anche un’ossessione per i documenti su Epstein. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco quando ha cercato di superare i controlli di sicurezza. La vicenda si è verificata all’alba di domenica, lasciando molti con domande sulla sua reale motivazione.

Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso dal Secret Service all’alba di domenica 22 febbraio 2026 mentre tentava di entrare armato nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Il presidente degli Stati Uniti non si trovava nella proprietà al momento dell’incidente, ma alla Casa Bianca a Washington insieme alla first lady Melania Trump. Austin Tucker Martin, questo il nome dell’intruso identificato dagli investigatori, proveniva da Cameron, una piccola cittadina della Carolina del Nord situata a oltre 1.100 chilometri dalla residenza presidenziale. Secondo quanto riferito dallo sceriffo di Palm Beach County, Ric Bradshaw, durante una conferenza stampa, due agenti del Secret Service e un vice sceriffo hanno intercettato il giovane intorno all’1:30 del mattino presso il cancello nord della proprietà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Voleva uccidere Trump: chi era Austin Tucker Martin, ucciso a Mar-a-Lago. “Ossessionato dagli Epstein files”Austin Tucker Martin, 21 anni, è stato ucciso dagli agenti del Secret Service mentre cercava di entrare armato a Mar-a-Lago, motivato dall’ossessione per i file di Epstein.

Uomo armato irrompe a Mar-a-Lago (residenza di Trump) e viene ucciso dagli agenti: chi eraUn uomo armato ha fatto irruzione a Mar-a-Lago, residenza di Trump, ed è stato ucciso dagli agenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giovane armato di fucile e tanica di benzina entra a Mar-a-Lago: ucciso dal secret service. Trump era alla Casa Bianca; Usa, cerca di entrare a Mar-a-Lago armato: ucciso dal Secret Service; Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service. Trump era alla Casa Bianca; Uomo armato ucciso a Mar-a-Lago.

Ucciso un 20enne che era entrato nella villa di Trump a Mar-a-Lago. Lui era a WashingtonIl giovane era entrato nella proprietà di Palm Beach, residenza privata di Trump, e aveva in mano quello che sembrava un fucile da caccia ... dire.it

Entra nel resort di Trump a Mar-a-Lago: 20enne ucciso dalla sicurezzaUcciso un 20enne che era entrato nella villa di Trump a Mar-a-Lago: il giovane era nella proprietà di Palm Beach e aveva in mano quello che sembrava un fucile da caccia. corrierenazionale.it

“I segreti negli Epstein Files” Un racconto inedito che analizza il rilascio degli Epstein Files. Dall’audizione della procuratrice generale Pam Bondi alle polemiche che hanno coinvolto l’amministrazione di Donald Trump: cosa emerge davvero dai file x.com

Epstein files: Numerosi i viaggi in città italiane citati nei documenti desecretati. Voli e alberghi a #Milano pagati a modelle da un agente suo collaboratore, poi suicida in carcere. Qualcuno ha avuto a che fare con il finanziere pedofilo o persone a lui vicine Ci - facebook.com facebook