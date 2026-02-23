Mar-a-Lago ucciso un 21enne armato di fucile che si era introdotto nella residenza di Trump | sosteneva il presidente ma era ossessionato dagli Epstein Files

Un giovane di 21 anni è stato ucciso dal Secret Service dopo aver tentato di entrare armato nella residenza di Mar-a-Lago. La sua presenza ha destato attenzione perché sosteneva il presidente, ma mostrava anche un’ossessione per i documenti su Epstein. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco quando ha cercato di superare i controlli di sicurezza. La vicenda si è verificata all’alba di domenica, lasciando molti con domande sulla sua reale motivazione.
Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso dal Secret Service all’alba di domenica 22 febbraio 2026 mentre tentava di entrare armato nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Il presidente degli Stati Uniti non si trovava nella proprietà al momento dell’incidente, ma alla Casa Bianca a Washington insieme alla first lady Melania Trump. Austin Tucker Martin, questo il nome dell’intruso identificato dagli investigatori, proveniva da Cameron, una piccola cittadina della Carolina del Nord situata a oltre 1.100 chilometri dalla residenza presidenziale. Secondo quanto riferito dallo sceriffo di Palm Beach County, Ric Bradshaw, durante una conferenza stampa, due agenti del Secret Service e un vice sceriffo hanno intercettato il giovane intorno all’1:30 del mattino presso il cancello nord della proprietà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Voleva uccidere Trump: chi era Austin Tucker Martin, ucciso a Mar-a-Lago. “Ossessionato dagli Epstein files”Austin Tucker Martin, 21 anni, è stato ucciso dagli agenti del Secret Service mentre cercava di entrare armato a Mar-a-Lago, motivato dall’ossessione per i file di Epstein.

Uomo armato irrompe a Mar-a-Lago (residenza di Trump) e viene ucciso dagli agenti: chi eraUn uomo armato ha fatto irruzione a Mar-a-Lago, residenza di Trump, ed è stato ucciso dagli agenti.

