Voleva uccidere Trump | chi era Austin Tucker Martin ucciso a Mar-a-Lago Ossessionato dagli Epstein files

Austin Tucker Martin, 21 anni, è stato ucciso dagli agenti del Secret Service mentre cercava di entrare armato a Mar-a-Lago, motivato dall’ossessione per i file di Epstein. La sua intenzione di colpire Donald Trump ha spinto le forze dell’ordine a intervenire. Martin aveva scritto di credere che il male fosse reale, alimentando la sua determinazione. La vicenda ha suscitato scalpore nel paese e ha evidenziato le tensioni sulla sicurezza nella residenza dell’ex presidente.

« Il male è reale e inequivocabile ». Lo scriveva il 15 febbraio a un collega. Otto giorni dopo, Austin Tucker Martin, 21 anni, è stato ucciso dagli agenti del Secret Service mentre tentava di introdursi armato nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. Con sé aveva un fucile a pompa e una tanica di benzina. In testa, gli Epstein files, pare ne fosse ossessionato. Secondo le autorità, ha sollevato l’arma in posizione di tiro dopo l’ordine di lasciarla cadere. È stato colpito sul posto. Il viaggio e l’irruzione. Trump si trovava a Washington al momento dell’irruzione, ma il complesso in Florida resta uno dei punti nevralgici per la sicurezza del presidente Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Austin Tucker Martin, ecco chi è l'uomo ucciso dai servizi a Mar-a-LagoAustin Tucker Martin è stato colpito e ucciso dai servizi di sicurezza mentre tentava di entrare senza permesso nella residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Il giovane che ha cercato di uccidere il presidente «era un trumpiano ossessionato dagli Epstein Files»Austin Tucker Martin, il 21enne ucciso dalla polizia mentre tentava di entrare a Mar-a-Lago, aveva un’ossessione per i cosiddetti Epstein Files.

