Crolla un traliccio della telefonia mobile Si indaga anche sull' ipotesi dolosa

Da parmatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, un traliccio per la telefonia mobile installato recentemente in via Quingenti a San Pancrazio è crollato. Le autorità stanno conducendo le indagini, valutando anche l'ipotesi di un intervento doloso. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’incidente, ancora da chiarire.

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio è crollato il traliccio per la telefonia mobile, da poco installato in via Quingenti a San Pancrazio. Dopo un forte boato, avvertito dai residenti intorno alle 2.30, la struttura alta 36 metri, è caduta a terra. Al momento non è esclusa l'ipotesi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

crolla un traliccio della telefonia mobile si indaga anche sull ipotesi dolosa

© Parmatoday.it - Crolla un traliccio della telefonia mobile. Si indaga anche sull'ipotesi dolosa

Leggi anche: Una nuova antenna per la telefonia mobile autorizzata a Carpi

Leggi anche: Sergiu Tarna trovato morto nel Veneziano, le ipotesi sull’omicidio: colpo di pistola o picconata alla testa. Si indaga su chi frequentava il 25enne

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

crolla traliccio telefonia mobileVia Quingenti, crolla il traliccio per la telefonia: rimane l'ipotesi del gesto doloso - Video - La scorsa notte il traliccio per la telefonia mobile da poco installato in via Quingenti a San Pancrazio è crollato a terra. gazzettadiparma.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.