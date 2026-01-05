Crolla un traliccio della telefonia mobile Si indaga anche sull' ipotesi dolosa

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, un traliccio per la telefonia mobile installato recentemente in via Quingenti a San Pancrazio è crollato. Le autorità stanno conducendo le indagini, valutando anche l'ipotesi di un intervento doloso. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’incidente, ancora da chiarire.

