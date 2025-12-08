Tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà | manifestazione in piazza Prefettura

È in corso in questi minuti, in piazza della Prefettura a Bari, la manifestazione indetta dalla tifoseria organizzata biancorossa contro la multiproprietà della famiglia De Laurentiis e contro quella che viene definita una gestione “assente e arrogante” del club. Centinaia di sostenitori del Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

