Una manifestazione a sostegno dell' Ucraina in piazza Verdi

Il partito “Ora!” organizza una manifestazione a Palermo per sostenere l’Ucraina, in risposta alla crisi causata dall'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. La protesta si svolge in piazza Verdi, dove i partecipanti vogliono mostrare solidarietà e chiedere pace. L’appuntamento è fissato per oggi alle 11, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale in un gesto di vicinanza ai cittadini ucraini. La manifestazione si conclude nel pomeriggio.

A quattro anni dal 24 febbraio 2022, data che ha segnato l’inizio dell’invasione russa su larga scala, il partito “Ora!” esprime la sua piena vicinanza alla comunità ucraina e ne raccoglie l'invito per l’appuntamento fissato a Palermo oggi (domenica 22 febbraio 2026) alle 11.30 in piazza Verdi. Il coordinatore regionale, Mattia Catalano, afferma: "Porteremo in piazza un messaggio molto semplice: siamo vicini alla comunità ucraina mentre sottolineiamo, ancora una volta, la necessità di un'Europa più forte". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

