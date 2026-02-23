Mani che vedono a Chieti il primo corso di rianimazione cardio-polmonare per non vedenti e ipovedenti

Mani che vedono ha portato a Chieti il primo corso di rianimazione cardio-polmonare dedicato a persone non vedenti e ipovedenti, per rispondere alla mancanza di programmi specifici. La formazione mira a insegnare tecniche di pronto intervento adattate alle esigenze di chi ha problemi di vista, coinvolgendo volontari e operatori locali. Il corso ha riscosso grande interesse tra i partecipanti, che si sono mostrati pronti ad applicare le nuove competenze in situazioni di emergenza.

Per la prima volta in Abruzzo approda “Mani che vedono”: il progetto nazionale di rianimazione cardio-polmonare per non vedenti e ipovedenti. Il corso si terrà nella sala della Misericordia di Chieti, sabato 28 febbraio dalle ore 9 ed è frutto di un progetto che nasce con l’obiettivo di potenziare le competenze scientifiche nell'insegnamento del primo soccorso inclusivo, dimostrando come la cultura del salvataggio possa e debba essere patrimonio di ogni cittadino, senza distinzioni. La sessione formativa sarà curata dal centro FormiamoFormazione di Chieti, diretto da Francesco Bevilacqua. Durante il corso, i partecipanti seguiranno un protocollo didattico adattato alle specifiche esigenze sensoriali, apprendendo le tecniche di rianimazione, le manovre di disostruzione delle vie aeree e conseguendo l’abilitazione ufficiale all'uso del defibrillatore semiautomatico (Dae). 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Corso di rianimazione polmonare per i pazienti emofilici e i familiari: l'iniziativa di Asl e associazione AmareL’Asl Lanciano Vasto Chieti e l’associazione Amare hanno avviato un corso di rianimazione polmonare rivolto a pazienti emofilici e ai loro familiari, dopo aver riscontrato diverse emergenze legate a problemi cardiaci.

Leggi anche: Onav e Uici, concluso primo corso sul vino per ciechi e ipovedenti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In questa finta tregua Israele ha mani libere; Chivu sta con l'arbitro: Kalulu tocca Bastoni. E da ammonito le mani devi tenertele a casa; Il volto bello dei giovani che non si rassegnano a una vita in panchina; Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo, così Papa Leone ai giovani.

Abilmente Vicenza | 19–22 Febbraio La febbre delle Olimpiadi ha colpito anche gli espositori di Abilmente Ormai è quasi tutto pronto. Da domani fino a domenica si gareggia a colpi di creatività, risate e mani che non vedono l’ora di mettersi all’opera - facebook.com facebook