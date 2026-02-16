Corso di rianimazione polmonare per i pazienti emofilici e i familiari | l' iniziativa di Asl e associazione Amare

L’Asl Lanciano Vasto Chieti e l’associazione Amare hanno avviato un corso di rianimazione polmonare rivolto a pazienti emofilici e ai loro familiari, dopo aver riscontrato diverse emergenze legate a problemi cardiaci. Durante le sessioni, i partecipanti imparano le tecniche di primo soccorso per intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco, con l’obiettivo di salvare vite. Un esempio concreto è stato il recente intervento di un familiare che, grazie alle competenze acquisite, è riuscito a aiutare un parente in difficoltà.

Il corso, organizzato dal dipartimento Emergenza dell'azienda sanitaria, è stato diretto da Michele Cozza, coordinatore 118, coadiuvato dagli istruttori Nicolino Saraullo e Christian Cellucci del 118 di Chieti Addestrati per un intervento in emergenza in caso di problemi cardiaci. Questa la finalità del corso di Blsd rivolto a pazienti emofilici e familiari organizzato dal dipartimento di Emergenza della Asl Lanciano Vasto Chieti, in collaborazione con l'associazione Amare Malattie Rare Ematologiche per diffondere competenze essenziali per il riconoscimento precoce dell'arresto cardiaco e l'avvio delle manovre salvavita.