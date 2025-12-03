Onav e Uici concluso primo corso sul vino per ciechi e ipovedenti
Si è concluso nei giorni scorsi il primo corso di conoscenza del vino promosso dalla sezione locale dell'Associazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici). L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Catania, dall'azienda vitivinicola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Un momento che rimarrà nella storia di ONAV Catania. Nella splendida Sala Bellini del Palazzo degli Elefanti abbiamo consegnato i diplomi di Assaggiatore di Vino a 15 non vedenti e ipovedenti dell’UICI Catania, al termine di un percorso formativo intenso, i - facebook.com Vai su Facebook
