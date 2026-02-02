Un subacqueo perde la vita durante un’immersione nel Lago di Como indagini in corso sulle cause dell’incidente
Un subacqueo di 67 anni è morto durante un’immersione nel Lago di Como, vicino a Moregallo, a Mandello del Lario. L’uomo, residente nel Milanese, ha perso la vita per cause ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo e se ci siano eventuali responsabilità. La comunità locale è sotto shock per questa tragedia in uno dei luoghi più belli della regione.
Un uomo di 67 anni, residente nel milanese, è morto durante un’immersione subacquea nel Lago di Como, nel tratto di acqua vicino a Moregallo, a Mandello del Lario. L’incidente è avvenuto domenica 1 febbraio 2026, intorno alle 9.15, quando l’uomo, che si trovava in compagnia di altri sub, ha improvvisamente perso i sensi. I suoi compagni di immersione hanno tentato di portarlo in superficie e lo hanno recuperato in breve tempo, prima che giungessero i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente trasferito l’uomo al personale medico. Nonostante le manovre di rianimazione, il sub non è sopravvissuto: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è deceduto nelle ore successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
