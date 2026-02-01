Ha un malore durante l' immersione muore 67enne brianzolo

Questa mattina sul lago di Como si è consumata una tragedia. Un uomo di 67 anni di Seregno ha avuto un malore mentre faceva un’immersione ed è morto sul colpo. La sua famiglia e i soccorritori sono stati costretti a constatare il decesso. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Tragedia sul lago di Como. Nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio, un 67enne di Seregno ha perso la vita dopo aver fatto un'immersione nelle acque del lago comasco. Come riportato da LeccoToday, l'allarme era scattato intorno alle 9:15 del mattino. L'uomo si era immerso nel tratto del Moregallo del lago di Como quando sarebbe andato improvvisamente in difficoltà. A riportarlo a riva, prima dell'arrivo dei soccorsi, hanno provveduto le persone che erano in immersione insieme a lui. Sfortunatamente il tutto si è rivelato poi vano, con l'uomo che è spirato poche ore dopo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

